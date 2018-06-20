В Іспанії християнський телеканал оштрафували за «гомофобні» висловлювання

Британська християнська телекомпанія «Revelation TV» була оштрафована на 6 000 євро за гомофобні зауваження, зроблені на ранковому шоу.

Супутниковий телеканал оштрафувала Іспанська національна комісія з питань ринку і конкуренції (CNMC) за трансляції в Іспанії, повідомляє «Christiаn Today».

Коментарі на дискусійному шоу «Rmornings» «можуть вважатися такими, що ущемляють гідність гомосексуальної і трансгендерної групи», – йдеться в офіційній заяві CNMC.

Гордон Петті, директор «Revelation TV», повідомив виданню, що висловлювання були абсолютно не гомофобними, а просто відображали біблійну точку зору. Він додав, що адвокат сказав йому: якщо вони будуть визнані гомофобним, тоді іспанська влада повинна буде штрафувати кожен католицький костел в Іспанії за одним і тим самим обвинуваченням.

В обговоренні йшлося про випадок, коли християнська родина забрала дитину зі школи, тому що з'ясувала, що один з його однокласників був трансгендером.