У Лондоні відбулася траурна церемонія на місці теракту в мечеті минулого року
02:10, 20 червня 2018Світ
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У британській столиці хвилиною мовчання вшанували пам'ять мусульманина Макрама Алі / islam-today.ru
Вчора у британській столиці хвилиною мовчання вшанували пам'ять мусульманина Макрама Алі, який загинув 19 червня минулого року в результаті нападу на прихожан мечеті в лондонському районі Фінсбері-парк.
Участь у церемонії взяв мер Лондона Садок Хан, міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід і представники мусульманської громади міста, повідомляє Islam-today.
Нагадаємо, що 19 червня 2017 року 48-річний Даррен Осборн свідомо направив машину на натовп мусульман, які поверталися з нічного намазу в мечеті. Жертвою теракту став 51-річний Макрам Алі, ще 10 людей отримали поранення. Злочинець засуджений до довічного тюремного ув'язнення.
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