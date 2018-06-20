У Лондоні відбулася траурна церемонія на місці теракту в мечеті минулого року

Вчора у британській столиці хвилиною мовчання вшанували пам'ять мусульманина Макрама Алі, який загинув 19 червня минулого року в результаті нападу на прихожан мечеті в лондонському районі Фінсбері-парк.

Участь у церемонії взяв мер Лондона Садок Хан, міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід і представники мусульманської громади міста, повідомляє Islam-today.

Нагадаємо, що 19 червня 2017 року 48-річний Даррен Осборн свідомо направив машину на натовп мусульман, які поверталися з нічного намазу в мечеті. Жертвою теракту став 51-річний Макрам Алі, ще 10 людей отримали поранення. Злочинець засуджений до довічного тюремного ув'язнення.