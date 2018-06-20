Християнські школи Канади можуть позбавити акредитації через традиційні погляди на сексуальність

Християнські школи Канади можуть позбавити акредитації через традиційні погляди цих установ на сексуальність - так постановив Верховний суд цієї країни.

Справа стосується протестантського університету «Trinity Western», який представив проект відкриття юридичної школи. Університет вважає, що сексуальні стосунки повинні підтримуватися у шлюбі між однією жінкою та одним чоловіком. Федерація правових товариств Канади визнала навчання університету за дискримінаційне щодо громад ЛГБТ, пише «Vatican News».

Суди нижчої інстанції постановили, що християнські школи мають право на акредитацію і не можуть бути її позбавлені через їхні погляди. Верховний суд оскаржив це рішення зі співвідношенням голосів 7 до 2. Затвердження юридичної школи (Trinity Western University) - не привілей для євангелістів, але обов’язок держави щодо примирення різних релігійних переконань без контролю за їхнім змістом, написали судді Рассел Браун і Сьюзан Коут в протесті проти рішення.

Пол Колман, фахівець в області прав людини і європейського права вказує, що свобода релігії та об’єднань має фундаментальне значення не тільки для релігійно мотивованих організацій, а й для функціонування демократії як такої. У цьому випадку ця основна свобода знаходиться під загрозою, - додає адвокат.