Собор Паризької Богоматері закрили через страйк персоналу
23:39, 19 червня 2018Світ
819 0
Собор Паризької богоматері закрили через страйк / mytravelry.com
У вівторок Версаль, музей д'Орсе, Тріумфальна арка, Собор Паризької Богоматері та інші визначні пам'ятки Франції були закриті через страйк персоналу.
Страйк проходить за закликом п'яти профспілок працівників установ культури – вони звинувачують Міністерство культури в тому, що воно нібито хоче позбутися від 1500 службовців. Про це повідомляє французьке видання Le Point.
У зв'язку зі страйком у середу музеї, швидше за все, теж будуть закриті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter