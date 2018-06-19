Собор Паризької Богоматері закрили через страйк персоналу

У вівторок Версаль, музей д'Орсе, Тріумфальна арка, Собор Паризької Богоматері та інші визначні пам'ятки Франції були закриті через страйк персоналу.

Страйк проходить за закликом п'яти профспілок працівників установ культури – вони звинувачують Міністерство культури в тому, що воно нібито хоче позбутися від 1500 службовців. Про це повідомляє французьке видання Le Point.

У зв'язку зі страйком у середу музеї, швидше за все, теж будуть закриті.