У Великобританії замість закритих церков відкривають мечеті

За останні 15 років у Великобританії відкрили 423 мечеті і закрили близько 500 церков.

Ця тенденція буде лише посилюватися в найближчі роки, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на сайт аналітичного центру Інституту Гейтстоуна.

Як правило, вказують аналітики, мусульмани не будують нові приміщення, а купують будівлі церков і перетворюють їх у свої культові заклади.

Так, єгипетська громада придбала об'єднану церкву Hyatt у Лондоні для перетворення її на мечеть. Церкву святого Петра перетворили на мечеть Мадіна. Нову цегляну мечеть звели на місці колишньої Методистської церкви.

Наголошується, що подвоїлася і кількість звернених в іслам людей. За останні кілька років частка британців, які ідентифікують себе як англіканці, впала з 21% до 17% (1,7 мільйона осіб), у той час як число мусульман зросла майже на мільйон.

Враховуючи сучасні тенденції, християнство в Англії стає реліквією, а іслам буде релігією майбутнього, зазначають соціологи.

За їх оцінками, до 2020 року число мусульман, які відвідують молитву, досягне не менше 683 тисяч осіб, а число християн, що ходять до церкви, скоротиться до 679 тисяч.