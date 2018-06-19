В Ірландії проведуть референдум щодо виключення з конституції поняття про богохульство як злочину

Влада Ірландії планує в жовтні провести референдум про виключення з конституції поняття про богохульство як про злочинне діяння.

Як повідомляє "Правмір" з посиланням на "Reuters", ірландський міністр юстиції та рівності Чарлі Фланаган вважає цей референдум важливим кроком з точки зору міжнародної репутації країни. За його словами, виключивши це поняття з конституції, Ірландія направить «потужне послання світу, що закони проти богохульства не відображають ірландських цінностей».

Уряд Ірландії вже схвалив підготовку законопроекту про виключення богохульства як злочину з конституції країни. Референдум може відбутися в той же день, що і вибори президента Ірландії.

У 2014 році Аодхан О Ріорден, який займав тоді посаду представника уряду країни з прав людини, повідомив про плани провести референдум про декриміналізацію богохульства.

Раніше закон про богохульство зазнав істотні зміни: тюремне ув'язнення за цей злочин замінили штрафом в розмірі 25 тис. євро. Зміни набули чинності з 1 січня 2010 року. Проте в дійсності богохульство не переслідувалося в судовому порядку вже з XIX століття.