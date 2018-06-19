Віруючі люди живуть на п'ять років довше – дослідження

Група вчених з Університету штату Огайо провела дослідження, яке показало, що релігія позитивно впливає на тривалість життя.

Підсумки наукової роботи були опубліковані в журналі Social Psychological and Personality Science. Фахівці довели, що релігійні люди живуть на 5,64 року довше, ніж невіруючі. Про це повідомляє Jewish.ru з посиланням на The Independent.

В основній частині дослідження використовувалися відомості з тисячі некрологів із 42 штатів, на підставі яких вчені аналізували релігійну приналежність та спосіб життя померлих. Подальше вивчення 500 некрологів зі штату Айова виявило навіть більш серйозну розбіжність у тривалості життя між віруючими та атеїстами - 6,48 року.

Вчені Болдуін Вей (Baldwin Way) і Лаура Уоллес (Laura Wallace) пов'язують це із проживанням у регіоні, де відсоток релігійних людей дуже високий. На тривалість життя віруючих людей впливає більш активне соціальне життя і волонтерство, що допомагає вирішити проблему самотності і малорухливого способу життя у старості. Проте ці очевидні причини пояснюють лише річну розбіжність тривалості життя віруючих і атеїстів, вважають фахівці.

Релігійні люди менше схильні до шкідливих звичок і не схильні до стресу. Медитації, йога і молитви допомагають боротися із перенапруженням і негативом. Вчені припускають, що ці фактори можуть пояснювати іншу розбіжність, але вони були зареєстровані лише у деяких некрологах.