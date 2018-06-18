У Храмі Христа Спасителя відбулося відспівування режисера Станіслава Говорухіна

У суботу, 16 червня, у нижній Преображенській церкві кафедрального соборного Храму Христа Спасителя в Москві відбулася церемонія прощання з кінорежисером Станіславом Говорухіним, який помер 14 червня на 83-му році життя.

По завершенні церемонії прощання труну з тілом Станіслава Говорухіна було перенесено до Храму Христа Спасителя, де єпископ Домодєдовський Іоанн звершив чин відспівування, повідомляє сайт Храму Христа Спасителя.

Перед початком заупокійного богослужіння владика Іоанн оголосив співчуття Патріарха Кирила.

Режисер був похований на Новодівичому кладовищі Москви.

Станіслав Говорухін був режисером понад 20 фільмів, серед яких: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Десять негренят" і "Ворошиловський стрілок". Він також зіграв понад 30 ролей у кіно і на телебаченні.