У Храмі Христа Спасителя відбулося відспівування режисера Станіслава Говорухіна

23:09, 18 червня 2018
Світ
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У Храмі Христа Спасителя відбулося відспівування Станіслава Говорухіна / new.xxc.ru

У суботу, 16 червня, у нижній Преображенській церкві кафедрального соборного Храму Христа Спасителя в Москві відбулася церемонія прощання з кінорежисером Станіславом Говорухіним, який помер 14 червня на 83-му році життя.

По завершенні церемонії прощання труну з тілом Станіслава Говорухіна було перенесено до Храму Христа Спасителя, де єпископ Домодєдовський Іоанн звершив чин відспівування, повідомляє сайт Храму Христа Спасителя.

/ new.xxc.ru

Перед початком заупокійного богослужіння владика Іоанн оголосив співчуття Патріарха Кирила.

/ new.xxc.ru

Режисер був похований на Новодівичому кладовищі Москви.

/ new.xxc.ru

Станіслав Говорухін був режисером понад 20 фільмів, серед яких: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Десять негренят" і "Ворошиловський стрілок". Він також зіграв понад 30 ролей у кіно і на телебаченні.

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