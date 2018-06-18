Баптистський єпископ може стати кандидатом у президенти Латвії

Голова партії «Згода» Ніл Ушаков у якості кандидата на пост президента Латвії запропонував затвердити єпископа-емерита Петериса Спрогіса – колишнього голову Союзу баптистських парафій Латвії.

У якості кандидата на пост прем'єр-міністра Латвії висунутий В'ячеслав Домбровський. Якщо партійниа рада затвердить ці кандидатури, то Спрогіс на майбутніх виборах стартує під номером 1 у Відземе, а Домбровський під номером 1 – у Ризі, повідомляє "Благовіст-інфо".

У травні 2018 року на щорічному Конгресі баптистських громад Латвії був обраний новий єпископ. Наступні чотири роки Союз баптистських парафій Латвії очолюватиме єпископ Каспарс Штернс. Наставник Петеріс Спрогіс, який перебував 12 років на цьому посту, у ході конгресу отримав титул єпископа-емерита (на покої).