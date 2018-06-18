Перша жінка-космонавт Валентина Терешкова побудувала на своїй батьківщині храм

У день 55-річчя польоту Валентини Терешкової в космос у селищі Нікульське Ярославської області був освячений новий храм, побудований завдяки першій жінці-космонавту.

П'ять років тому, під час святкування 50-річчя польоту на космічному кораблі "Восток-6", Валентина Терешкова оголосила про намір побудувати в Нікульському, де ніколи не було церкви, храм Святителя Миколая Чудотворця. Тоді ж на місці майбутньої будови було освячено хрест, повідомляють російські інформагенції.

- Будівництво церкви дасть можливість жителям Нікульського і сусідніх сіл, а також відвідувачам музею і людям, які проїжджають повз дорогою на Углич, зупинитися, помолитися і подумати про долю нашої батьківщини. Сподіваюся, що це будуть світлі думи, - пояснила тоді важливість появи такого об'єкта в селищі перша жінка-космонавт.

Три роки пішло на узгодження, менше двох років на саме будівництво. 16 червня "Храм-пам'ятник Святителя Миколая Чудотворця на батьківщині Валентини Терешкової у селищі Нікульське" освятив митрополит Крутицький і Коломенський Ювеналій.

- Церква зведена на кошти меценатів, друзів Валентини Володимирівни. Причому наша землячка брала участь у процесі не лише як керівник, але і як людина, вкладала свої кошти. Дуже активно брала участь у пошуку спонсорів, - розповів настоятель новозбудованої церкви, а також храму Воскресіння Христового в Тутаєве протоієрей Василь Мозяков.

На першу службу в білосніжний храм із золотими куполами, архітектуру якого Микола Овсієнко порівняв з "ракетою, спрямованою вгору, що стоїть на стартовому столі", прийшли та приїхали не тільки жителі навколишніх сіл, але й ярославці, жителі Тутаєва, Рибінська, інших міст.

За збудований храм патріарх Кирил нагородив Валентину Терешкову патріаршим знаком Храмоздателя. Вручив нагороду владика Ювеналій.