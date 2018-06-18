Білоруська християнська марка увійшла в десятку найкрасивіших у світі

В Австрії підбили підсумки конкурсу на найкращу поштову марку світу, за підсумками якого марка з Білорусі увійшла у десятку призерів.

Як повідомляє Кatolik.life, шосте місце у міжнародному конкурсі зайняв поштовий блок «Білоруська православна церква. 1025-річчя Полоцької єпархії». Цей поштовий блок був випущений у жовтні 2017 року, а урочисте гасіння марки відбулася в Софійському соборі в Полоцьку.

Проект поштового блоку був підготовлений у співпраці з Білоруською Православною Церквою і Мінською духовною академією. Над блоком працювали художник Тетяна Дольська і дизайнер Євгенії Бедоник. Блок охоплює три марки і був видрукуваний в бобруйській друкарні.

У блоці розміщені зображення трьох православних храмів - це Софійський собор і Спасо-Преображенська церква у Полоці, а також Благовіщенська церква у Вітебську. Фон блоку заповнює ікона Іісуса Христа і святих. Марки оформлені білоруською мовою.

Як повідомляє «Белпочта», при виготовленні марок була використана технологія термічного тиснення матовою фольгою, фігурна висічка.

А найкрасивішою маркою в світі за підсумками 2017 року був визнаний блок «Фарерські ножі», друге місце посіла бразильська зчіпка марок «Роботи Вільяма Шекспіра» та третє місце - у Ліхтенштейну, який представив «Золоте весілля принцеси Марії і принца Ганса-Адама II».