В Італії чоловік прикинувся рабином і вкрав твори мистецтва вартістю $30 мільйонів

Поліція Італії звинувачує Ненада Йовановича у причетності до афери, в результаті якої у власника місцевої галереї вкрали твори мистецтва загальною вартістю 30 мільйонів доларів.

Як повідомляє MIGnews.com з посиланням на італійську газету "Corriere della Sera", інцидент стався торік у розташованому неподалік від Мілана місті Монца. Представившись рабином і службовцем ізраїльського МЗС, 44-річний хорват Йованович відволікав галериста, поки його подільники крали картини.

У минулому місяці раніше судимий за шахрайство Йованович і троє місцевих жителів були заарештовані за підозрою в співучасті в злочині.

Corriere della Sera пише, що, назвавшись Самуелем Абрахамом Леві Гремом, він сказав власнику картинної галереї Давиду (його прізвище не наводиться), що зацікавлений у покупці картин.

Через кілька тижнів, вони зустрілися в "албанській дипмісії в Мілані", яка на ділі виявилася звичайною квартирою, розташованою поверхом нижче цієї дипмісії.

Власник галереї прибув на місце у супроводі двох охоронців, попередньо упакувавши картини в коробки. Але під час переговорів шахраї підмінили коробки на порожні та втекли на автомобілі Peugeot.

Наразі місцеперебування двох картин – одного твору із серії "Святих сімейств" Пітера Пауля Рубенса і "Дівчата на лузі" П'єра Огюста Ренуара – залишається невідомим.