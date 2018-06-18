Воротар єгипетської збірної відмовився від призу найкращому гравцю через релігійні переконання

Воротар збірної Єгипту Мохамед ель-Шенаві відмовився від призу найкращому гравцеві матчу з Уругваєм.

Як виявилося, причиною тому послужили релігійні переконання спортсмена, повідомляє Islam-today.

Єгиптянин зізнався, що він є віруючим мусульманином, а тому не може прийняти подарунок від виноробної компанії.

«Я ні в якому разі нікого не хочу образити, просто не можу прийняти подарунок від компанії, яка виробляє продукт, заборонений в ісламі», - зазначив, зокрема, ель-Шанаві, подякувавши організаторам.

Нагадаємо, в матчі зі збірною Уругваю Мохамед ель-Шенаві неодноразово рятував свою команду, за що і був удостоєний звання кращого гравця матчу.