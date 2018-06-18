Воротар єгипетської збірної відмовився від призу найкращому гравцю через релігійні переконання
16:15, 18 червня 2018Світ
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Мохамед ель-Шенаві / Footboom.com
Воротар збірної Єгипту Мохамед ель-Шенаві відмовився від призу найкращому гравцеві матчу з Уругваєм.
Як виявилося, причиною тому послужили релігійні переконання спортсмена, повідомляє Islam-today.
Єгиптянин зізнався, що він є віруючим мусульманином, а тому не може прийняти подарунок від виноробної компанії.
«Я ні в якому разі нікого не хочу образити, просто не можу прийняти подарунок від компанії, яка виробляє продукт, заборонений в ісламі», - зазначив, зокрема, ель-Шанаві, подякувавши організаторам.
Нагадаємо, в матчі зі збірною Уругваю Мохамед ель-Шенаві неодноразово рятував свою команду, за що і був удостоєний звання кращого гравця матчу.
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