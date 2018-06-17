Американці провели дослідження і склали фоторобот Бога

Фахівці з Університету Північної Кароліни провели незвичайне соціологічне дослідження за участю декількох тисяч американських громадян, які називають себе християнами. Респондентів попросили розповісти, яким вони уявляють зовнішній образ Бога.

Для цього використовувалася технологія, широко застосовувана в криміналістиці: кожен учасник експерименту описав своє бачення зовнішності Творця, і на основі цього опису експерти склали своєрідний фоторобот. Потім всі отримані портрети були скомбіновані в один усереднений, пише esoreiter.ru

В результаті виявилося, що середньостатистичний християнин із США представляє Бога як порівняно молодого чоловіка європеоїдної раси з круглим обличчям, короткими волоссям і приємною посмішкою. З'ясувалося, що молоді люди бачать Творця молодим, а літні – літнім. Одним словом, багато особистостей, схоже, розглядають Всевишнього як свого ровесника. По всій видимості, так їм легше асоціювати Вседержителя з собою.

Крім того, на уявлення респондентів про зовнішність Бога, як виявилося, впливають також їхні політичні переконання. Наприклад, консерватори вбачають Небесного Отця більш суворим, мужнім і вольовим, а ліберали – добродушним, жіночним і ввічливим.