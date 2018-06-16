Австралійських священиків зобов'язали розкривати таємницю сповіді

Австралійські священнослужителі, які зберегли таємницю сповіді у випадках, коли хтось із парафіян зізнався у скоєнні акту сексуального насильства стосовно дітей, підлягають кримінальній відповідальності. Така норма закону, прийнятого 7 червня в Австралійській столичній території

Новий закон про захист дітей вступає в силу в межах Австралійської столичної території з березня 2019 року. Цілком можливо, слідом за ACT аналогічні нормативні акти приймуть інші австралійські штати, повідомляє rublev.com.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл закликав церкви поставити безпеку дітей вище обрядів і традицій, у тому числі тоді, коли про випадки сексуального насильства повідомляється під час сповіді.

«Тепер, коли ми розкрили шокуючу правду, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб вшанувати хоробрість тисяч людей, які вийшли вперед», — заявив політик.

У свою чергу, голова австралійської католицької Єпископської конференції, архієпископ Марк Колрідж, назвав новий закон «передчасним і необдуманим». Він додав, що ухвалення закону «мабуть, викликано бажанням покарати Католицьку церкву без належного прийняття до уваги [можливих] наслідків такого рішення».

Брісбенскій архієпископ підкреслив, що до випадків, коли священик на сповіді стикається з визнанням в насильстві над дітьми, слід ставитися по-різному, «тому що той, хто кається, говорить не зі священиком, а з Богом, а зі священиком — тільки як з посередником».

Його підтримав архієпископ Канберри Крістофер Прауз, який підкреслив, що, згідно з церковними канонами, таємниця сповіді є абсолютною, і будь-який священик, який порушив її, піддається відлученню.

«Який сексуальний ґвалтівник висповідався б священику, якщо б знав, що про нього повідомлять? — заявив він. — Якщо таємниця сповіді буде зруйнована, зникне навіть примарна надія на те, що він зізнається, так само як і буде втрачена можливість пастирського ради зізнатися в скоєному діянні».

«Уряд загрожує свободі віросповідання, привласнюючи собі роль експерта в релігійних питаннях і намагаючись змінити таїнство сповіді, не посилюючи безпеку дітей», — додав він.

В рамках заходів щодо посилення законодавства щодо насильства над дітьми з липня 2018 року в рамках Департаменту соціальних послуг почне свою діяльність нове національне Управління з безпеки дітей.

Насильство над дітьми в католицькій церкві Австралії

Випадки сексуальної наруги над дітьми з боку католицьких священиків, монахинь та членів релігійних орденів, які мали місце останні кілька десятиліть, призвели до численних звинувачень, розслідувань і судових процесів. Жертвами насильства ставали як хлопчики, так і дівчатка, більшість з них у віці від 11 до 14 років, однак мали місце випадки насильства навіть відносно 3-річних дітей.

В кінці 1980-х років у ЗМІ стала проникати інформація про окремі випадки. Як правило, звинувачення висували вже дорослі і літні люди, і мова йшла про події, що сталися десятиліття тому.

Крім судів безпосередньо над ґвалтівниками, були також порушені справи проти членів католицької ієрархії, які приховували звинувачення в сексуальних наругах і переводили священиків-педофілів на інші парафії, де вони продовжували вчиняти злочини.

У 1990-ті роки подібні випадки стали отримувати набагато більш серйозне висвітлення у засобах масової інформації. Найгучніші скандали, які викликали найбільший резонанс, відбувалися в Сполучених Штатах, Австралії, Ірландії та Канаді.

За період з 2001 по 2010 роки Ватикан розглянув у цілому близько 3 тисяч заяв про сексуальне насильство щодо дітей, висунутих проти католицького духовенства. Ці злочини були скоєні протягом останніх 50-ти років.