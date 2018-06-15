8 храмов планеты, архитектура которых удивляет (фото, укр.)

У світі багато незвичайних церков. Архітектурні традиції побудови церков почали розвиватись близько 2000 років тому. Більшість церков - не звичайні споруди, а справжні витвори мистецтва. Пропонуємо вам добірку найнезвичайніших церков нашої планети.

Боргуннська ставкірка (1180-1250), Лердал, Норвегія

Це одна з найдавніших збережених каркасних церков у світі. Церкву збудували в період з 1180 по 1250 рр. з довгих вертикальних дерев'яних брусів, які називають "ставами". Як будівельний матеріал було частково використано ясен, священне дерево в скандинавської міфології. Особливістю церкви є скульптурні зображення драконів на даху. При уважному огляді на дверях західного порталу біля залізних ручок з численними зміїними головами можна розгледіти рунічні знаки-обереги, очевидно, вирізані для захисту дверей від ворогів. У Норвегії є ще 28 таких ставкірок, з яких ця збереглася найкраще.

Церква Лас-Лахас (1949), Колумбія

Ла-Лахас завершили будувати в 1949 році. Вона підноситься над каньйоном на 90 метрів. На місці, поблизу якого нині зведено церкву, згідно з легендою перебувала печера, що користувалася у місцевих жителів поганою славою і яку обходили стороною. За легендою, в 1754 році жінка і її глухоніма дочка застрягли в каньйоні під час жахливої грози. Тоді на стіні каньйону їм з'явився образ Діви Марії, і глухоніма дочка раптом вигукнула «Діва Марія кличе мене!» З тих пір в районі каньйону повідомляли про кілька чудес і тому тут збудували церкву.

Гатльґрімскірк'я Рейк’явік, Ісландія

Гатльґрімскірк'я підноситься на 74 метри, що робить її найвищою будівлею в Ісландії. Її дизайн повинен нагадувати стікаючу лаву вулкана. Церква стала однією з головних визначних пам'яток Ісландії. Церковний орган складає 13 м у висоту і важить більше 25 тонн.

Сен-Жан (XII століття), Обтер-сюр-Дрон, Франція

Це найбільша підземна церква в Європі – її головний зал височіє майже на 18 метрів. Вирізана прямо в вапнякових горах і укрита під древнім обвалом каменю, церква довгий час залишалася невідомою, поки її знову не відкрили широкій публіці в 1950-их. Всередині знаходиться ряд ям і склепів, в яких зберігаються мощі і реліквії, в тому числі і більше 80 кам'яних саркофагів.

Храм Святого Сімейства (1882-дотепер), Барселона, Іспанія

Напевно, найвідоміший храм із нашої добірки. Спроектований знаменитим каталонським архітектором Антоніо Гауді в 1883 році, Храм Святого Сімейства будується вже понад 130 років, і навіть за сучасних технологій не буде завершеним раніше 2026 року – в столітню річницю смерті Гауді. Метою Ґауді було зробити Храм Святого Сімейства «останньою великою святинею християнства», внаслідок чого всі архітектурні елементи храму набули глибокого християнського символізму. Найсильніше враження справляють веретеноподібні шпилі собору, загальним числом 16, що символізують 12 апостолів, 4 євангелістів, Пресвяту Діву Марію та Ісуса Христа.

Базиліка Пресвятої Трійці (2007), Фатіма, Португалія

Зверху церква виглядає, ніби величезна таблетка. Всередині - квадратний зал з лавами, розрахованими на 8600 чоловік. Стіни прикрашають мозаїки, кахлі і цитати з Біблії на 25 мовах.

Соляний собор (1995), Сіпакіра, Колумбія

Унікальний храм побудований на 200-метровій глибині в тунелі соляної шахти. Архітектурні деталі, барельєфи і скульптури святих виконані з кам'яної солі та мармуру. Купол, монументальний хрест, три нефа, присвячені народженню, життю і смерті Ісуса Христа, сяють різнокольоровими вогнями. Коридори ведуть до численних каплиць і до старої підземної церкви Богородиці Цариці Святого Розарію. У 2007 році споруда зайняла перше місце в конкурсі чудес Колумбії.

Каплиця Крос-айленд (1989), Нью-Йорк, США

Рекорд наймініатюрнішої церкви у світі належить капличка Крос-айленд. Вона споруджена на дерев'яній платформі посеред ставу в місті Нью-Йорк. Площа споруди - без малого двадцять дев'ять квадратних метрів. Каплиця така мала, що там насилу вміщується дві людини і священик. Її відкривають тільки за запитом.

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