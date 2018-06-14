Мощі святої цариці Кетеван ще на кілька місяців залишаться в Грузії

У відповідь на письмове звернення Католікоса-Патріарха всієї Грузії Ілії II з проханням ще на деякий час залишити в Грузії мощі святої цариці Кетеван, індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді відповів згодою.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на Karibche.ambebi.ge.

З 13 червня мощі Кетеван-великомучениці знаходяться в Алавердському кафедральному соборі в Кахетії. Далі їх шлях проляже в Тбілісі.

*Згідно з історичними джерелами, царицю Кахетії Кетеван взяли в полон під час походу Шах-Аббаса на Грузію в 1613 році. Цариця відмовилася змінювати релігію, через що в 1624 році, її, піддавши катуванням, стратили в місті Ширазі.