У США суд не підтримав вимогу сатаніста прибрати з долара фразу «In God we trust»

Апеляційний суд США ухвалив рішення не на користь сатаніста з Чикаго, який подав позов до суду, намагаючись усунути з американської готівки знамениту фразу «In God we trust».

У рішенні суду зазначається, що «розсудливий спостерігач не сприймає слоган на грошах як релігійний заклик», повідомляє "Седмиця".

Кеннет Мейл, який називає себе не теїстичним сатаністом, подав скаргу в суд у травні 2017 року. 36-річний американець говорив, що коли він користується грошима з написом «In God we trust» («У Бога віримо»), то відчуває, що його змушують до участі у «покірному ритуалі» поширення релігійного послання, з яким він не згоден. Суд нижчої інстанції відкинув справу, тому він подав апеляцію.

Фраза «In God we trust» є офіційним девізом Сполучених Штатів Америки. Вперше вона з'явилася на монетах в 1864 році. З 1956 року закон вимагає, щоб на всій готівці була надрукована ця фраза.

Як інформує CNA, з 1970 року було подано кілька судових позовів щодо усунення цієї фрази з готівки, проте щоразу суди відкидали їх.