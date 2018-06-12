У Вірменії активісти вимагають відставки Католикоса Гарегіна Другого

Активісти звинувачують вищих духовних осіб Вірменської апостольської церкви, в тому числі Католикоса Гарегіна Другого, в моральному розкладанні та перетворенні Церкви в бізнес, а сама ВАЦ звинувачення заперечує.

Як повідомляє "Sputnik", вимога про "відставку" Католикоса всіх вірмен Гарегіна Другого - не самоціль, а засіб облагороджування Вірменської апостольської церкви. Про це заявив Геворк Язичян - член ініціативи "Нова Вірменія, новий патріарх", яка вже п'ять днів проводить акції протесту, вимагаючи, щоб лідер вірменської церкви відмовився від титулу.

На думку Язичяна, за ті 18,5 років, що Гарегін Другий - Католікос всіх вірмен, він довів, що чекати від нього позитивних змін безглуздо.

"Будівництво церков - це не облагороджування, потрібно облагородити душі людей, а першими з них повинні бути вони (церковники) самі. Ми бачимо, що сьогодні багато представників вищого духовенства аргументовано звинувачують в аморальності, багатоженстві, залученні в бізнес й інших речах. Ми хочемо, щоб таких явищ не було", - сказав Язичян.

"Ні в кого немає права вимагати відставки Католікоса. Він сам вирішує, що і коли робити. Верховний патріарх Вірменської апостольської церкви обирається національною церковною радою, яка відображає волю віруючої пастви вірменської церкви. Ми не може оцінити, наскільки є віруючими люди, які вимагають відставку", - сказав єпископ Аршак Хачатрян.

Також він заявив, що члени ініціативи "люди з хворобливою мотивацією, якщо судити за їх однозначним і радикальним оцінками, твердженнями".