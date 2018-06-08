В Ефіопії крокодил з'їв протестантського священика, який проводив обряд хрещення

На півдні Ефіопії крокодил вбив протестантського священика, який проводив масовий обряд хрещення.

Про це повідомляє ВВС.

Пастор Дохо Ешете увійшов у воду озера Абайа, похрестив першого віруючого, після чого на нього накинулася рептилія. Крокодил покусав руки, ноги та спину чоловіка, спроби свідків того, що сталося допомогти священику не увінчалися успіхом.

Рибалки використовували мережі, щоб не дати крокодилові забрати тіло загиблого. Самій рептилії вдалося втекти.