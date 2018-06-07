У Південній Кореї церква купила зубні протези для 200 літніх членів громади
17:09, 07 червня 2018Світ
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Церква в Південній Кореї допомогла придбати зубні протези для 200 літніх людей / invictory.org
Центральна церква «Манмин» у місті Сеул (Південна Корея) допомогла придбати зубні протези для більш ніж 200 літніх членів громади.
Інформація про це була опублікована на сайті церкви «Манмин» в травні, повідомляє invictory.com.
У кампанії брали участь Церковна благодійна Асоціація, Всесвітня мережа лікарів-християн, пастори та лідери домашніх груп.
Центральна церква «Манмин» налічує понад 120 тисяч парафіян. Вона має 11 тисяч дочірніх і партнерських церков у Кореї та інших країнах. Протягом останніх 36 років, починаючи з 1982 року, Центральна церква «Манмин» благовіствує народу Південної Кореї й по всьому світу. Церква направила понад 129 місіонерів у 23 країни.
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