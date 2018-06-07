У Китаї школи, учні яких відвідують церкву, каратимуть

Вчителі в міському окрузі Веньчжоу, провінція Чжецзян, нещодавно розіслали листи батькам учнів початкових і середніх класів школи з вимогою повідомити про свої релігійні переконання.

Інформація про це була опублікована на сайті служіння «Голос мучеників» 4 червня, повідомляє invictory.com.

Як зазначили в служінні, один християнин сказав, що адміністрація школи навіть приходила додому й на робочі місця батьків-християн, вимагаючи, щоб ті відмовилися від своєї віри. У деяких випадках роботодавців змушують скорочувати зарплату християнським службовцям з метою відмовити їх від відвідування церкви.

В одній частині Китаю було видано онлайн-попередження: «Школи мають роз'яснювати учням, що вони не повинні мати ніяких релігійних переконань, пропагувати релігію або відвідувати церкви».

У публікації також йдеться, що школи, учні яких відвідують церкву, будуть піддаватися суворому покаранню, бо релігія – це «іноземне вторгнення».

«Голос мучеників» – некомерційна міжконфесійна християнська організація, чия робота присвячена допомозі переслідуваній церкві по всьому світу. Служіння було засновано в 1967 році пастором Річардом Вурмбрандом, який 14 років перебував у тюрмах комуністичної Румунії за свою віру в Христа. Його дружина, Сабіна, була у в'язниці три роки.