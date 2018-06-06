Президент Молдови закликав громадян об'єднатися навколо православних цінностей

Глава Республіки Молдова закликав громадян об'єднатися навколо православних цінностей.

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що православна віра залишається одним з головних пріоритетів його політики, повідомляє одне з російських інформагентств.

«Наші цінності залишаються незмінними: державність, нейтралітет, православна віра і традиційні сімейні узи, зважена зовнішня політика, що включає в себе стратегічне партнерство з Росією, і багатонаціональність країни, – підкреслив Додон в інтерв'ю місцевому телеканалу. – Це основа для мене, і я ніколи від неї не відступлю. Закликаю всіх об'єднатися навколо цих цінностей».

Згідно з останніми опитуваннями, Молдова лідирує в списку найбільш релігійних країн Південної та Східної Європи. За даними дослідження, проведеного соціологами з Pew Research Center, 92% населення Молдови вважають себе православними.