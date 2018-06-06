США введуть санкції проти країн, де порушується релігійна свобода

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що по відношенню до країн, в яких порушується релігійна свобода, будуть вводити санції.

Політик закликав країни, які мають проблеми в сфері свободи віросповідання провести реальні реформи, повідомляє invictory.com зпосиланнм на МХН.

«Ми повинні просувати релігійну свободу. Ми повинні захищати її у всіх куточках земної кулі. Саме тому держсекретар проведе цю першу в історії міністерську нараду, присвячену просуванню релігійної свободи», — зазначив сенатор Сем Браунбек, посол з питань міжнародної релігійної свободи.

«Ми очікуємо, що ця нарада відкриє нові горизонти. Це буде не просто дискусійна група. Мова про конкретні дії. Ми маємо намір визначитися з тим, як можна протистояти переслідуванням і забезпечити повсюдне дотримання свободи віросповідання», — сказав Майк Помпео, держсекретар США.

Основна мета даного заходу — переконати країни в тому, що вони шкодять самі собі, обмежуючи свободу віросповідання.

«У вашій країні буде менше тероризму, якщо вона стане дотримуватися релігійну свободу, адже тоді люди зможуть висловлювати свою віру, замість того щоб боротися з тероризмом. Це також підтверджується даними економістів», — пояснив Браунбек.