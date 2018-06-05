Грузинська царська подружня пара повінчалася в Мцхеті

У мцхетському кафедральному соборі Светіцховелі 3 червня відбулося вінчання грузинської царської подружньої пари - царевича Іоанна Багратіоні та його обраниці, відомої моделі Христини Дзідзігурі, які проживають в Європі.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на kvirispalitra.ge.

Після вінчання молодих і запрошених гостей чекав урочистий вечір у мцхетському ресторані «Шато Мухрани». Царевич Іван і царівна Христина вже 4 роки перебувають у подружніх відносинах, цивільний шлюб вони оформили в Іспанії, але вирішили обвінчатися в Грузії.

Успішна модель, Христина Дзідзігурі є особою французького парфумерного дому «Діор», а до від'їзду з Грузії була солісткою знаменитого ансамблю грузинських танців та співів «Ерісіоні»; у 2008 році стала володаркою титулу «віце-міс-Грузія».

Хуан (Іоанн) Багратіоні є нащадком царя Іраклія II, який підписав Георгіївський трактат з Російською імперією; в жилах грузинського царевича тече кров європейських монархів. Дитинство Хуан (Іоанн) провів у Мадриді, подорослішавши, жив в Іспанії та Великобританії, а зрештою оселився в Парижі. Царевич вже був одружений, це другий шлюб.

Урочистий бенкет очолив Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II, прийняв молодих та гостей – представників родини Багратіоні й інших членів королівських сімей, приїзд яких був пов'язаний із вінчанням Івана та Христини Багратіоні в Светіцховелі.

Предстоятель Грузинської Православної Церкви та його престолоблюститель, митрополит Шио (Муджірі), побажали молодій подружній парі щастя.