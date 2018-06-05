У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі презентували посібник з боротьби з антисемітизмом

У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі презентували брошуру під назвою «Запобігання антисемітизму за допомогою освіти».

Islam-today повідомляє, що довідник складається з 80 сторінок, підготовлений він ЮНЕСКО спільно з ОБСЄ. Видання призначене, насамперед, для політичних лідерів та експертів, які працюють у сфері освіти та молодіжної політики.

У підручнику представлені конкретні інструменти, які можуть використовуватися освітніми системами для зміцнення протистояння молоді ідей антисемітизму, а також екстремізму та всім формам дискримінації.

Наприклад, педагоги зможуть дізнатися, як боротися з антисемітськими стереотипами та теоріями змови та як реагувати на антисемітські висловлювання або дії в школі.