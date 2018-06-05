У Британії священиків зобов'язали порушувати таємницю сповіді та повідомляти поліції про злочини

Англіканська церква Британії більше не дотримується таємниці сповіді – її священики зобов'язані інформувати поліцію у випадках сексуальних та інших злочинів.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на christianpost.

Кентерберійська єпархія, стара церковна кафедра в Англії, заснована в 597 році Августином, першим архієпископом Кентерберійським, зобов'язала своїх священиків інформувати парафіян, які приходять на сповідь, що їх визнання в гріхах сексуального характеру та інших злочинах можуть мати юридичні наслідки. Зокрема, в тих випадках, коли визнання сповідників «викликають тривогу з приводу подальшої безпеки постраждалої сторони», священик «несе обов'язок інформувати відповідні державні служби».

Згідно з казуїстичним формулюванням нової настанови, виданої єпархією Кентерберійською, священик перед сповіддю зобов'язаний оголосити сповіднику наступне: «Якщо у своїй сповіді ви зможете доторкнутися будь-якого питання, що викликає обґрунтовану тривогу з приводу безпеки та добробут вас самих або будь-якої іншої особи, я зобов'язаний передати цю інформацію відповідним державним службам, а це означає, що я не можу зберегти її в таємниці».

Ця настанова є нічим іншим, як грубим порушенням старовинного церковного канону, що вимагає від священиків зберігати таємницю сповіді.

Джуліан Хілз (Julian Hills), секретар єпархії, повідомив у своєму інтерв'ю газеті The Telegraph, що це повчання було підготовлене після цілого ряду неприємних випадків у церкві. Приміром, священику в сповіді стало відомо про скоєний і триваючий злочин, і збереження таємниці робить його співучасником злочину за законом, ставить його самого і єпархію в цілому перед нерозв'язними дилемами юридичного та морального характеру.