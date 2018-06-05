У Чехії ввели податок на майно й виплатять Церкві компенсацію за богоборчі часи

Прем'єр-міністр Чехії у відставці Андрій Бабиш погодився ввести податок на майно, яке церква отримує як компенсацію за неповернену в рамках реституції власність.

Про це стало відомо 4 червня, повідомляє EADaily з посиланням на «Радіо Прага». Проект з обкладення податком цього виду майна церкви був підтриманий ще в лютому Рухом ANO, ЧСДП і SPD. При цьому церква готова оскаржити цей закон у Конституційному суді країни.

Напередодні Комуністична партія Чехії й Моравії заявила, що не підтримає коаліцію Руху ANOи Чеської соціал-демократичної партії, якщо парламент не ухвалить закон про оподаткування фінансових компенсацій церкви.

Нагадаємо, у Чехії триває процес повернення церковного майна, конфіскованого владою Чехословаччини з 1948 по 1989 роки. Якщо об'єкти, лісові й земельні угіддя, а також предмети мистецтва не повертаються, то протягом 30 років держава має виплатити церкві близько 2,4 млрд євро. Передбачається, що надходження від податку на фінансові компенсації до держбюджету складуть близько 15,5 млн євро.