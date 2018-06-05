Влада Туреччини повертає сирійським християнським храмам акти на право власності

Турецька влада повертає сирійським християнським храмам акти на право власності, частково відмовившись від спроб конфіскувати у них майно та землі.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на christianheadlines.

Сирійська яковитська церква схвалила рішення уряду Туреччини про повернення 55 старовинних актів на церковну власність, які закріплюють її права на майже половину об'єктів, які здавна належать церкві в південно-східній Туреччині – ці акти були конфісковані владою кілька років тому.

П'ятдесят з цих актів на право власності були доставлені в монастир Святого Гавриїла «Мор Габріель» (найдавніший християнський монастир у світі, заснований у 4 столітті) поблизу міста Мід'ят провінції Мардін. Довгоочікувані історичні документи були вручені особисто архієпископу Тимофія Самуелю Акташу (Timotheos Samuel Aktaş), главі Сирійської (Сіро-яковитської) православної резиденції в місті Тур Абдин, і Кірьякосу Ергуну (Kuryakos Ergün), голові Фонду Святого Гавриїла. Крім того, ще п'ять стародавніх правових актів були повернуті сирійській християнській громаді в місті Мардін.

Є надія, що бурхливі перипетії в долі документів сирійської християнської громади та позови закінчилися з прийняттям 27 березня нового зведеного закону парламентом Туреччини. Цей закон з поправками був тут же введений у дію за підписом президента Реджепа Таїпа Ердогана, і він же розпорядився повернути ці старовинні правові акти (багато з яких видані ще до виникнення Османської імперії) їх законним власникам.