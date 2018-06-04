Показ нової колекції Gucci, який пройшов на цвинтарі, обурив віруючих

Показ нової колекції Gucci, який пройшов на давньому цвинтарі у французькому місті Арле, обурив віруючих.

Як повідомляє "Esquire", кілька місяців тому стало відомо, що круїзне шоу Gucci пройде на кладовищі. В якості локації Алессандро Мікеле вибрав стародавній романський некрополь Алікамп. Назва походить від латинського Elisii Campi, що в перекладі означає «Єлисейські поля».

Некрополь Алікамп з'явився в IV столітті нашої ери або ще раніше, ще до приходу сюди Християнства, і служив головним кладовищем Арля близько півтора тисяч років.

Деякі віряни образилися: як це - модне дефіле серед могил?

У Мікеле на цей рахунок знайшлися аргументи. У Алікампе не ховають з XVIII століття. Тепер це Promenade des Alyscamps, тобто прогулянкова алея Алікамп. Хоча, судячи з антуражу шоу й самої колекції Алессандро все ж цікавила перша функція цього місця. Уздовж доріжок запалили вогні, розставили всюди свічки, увімкнули музику.

Тема некрополя, церемонії відспівування та поховання, скорботи - без релігійної. Мікеле буквально обліпив моделей католицькими хрестами.