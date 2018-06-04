У соборі Берліна поліцейський стріляв по ногах людей
12:13, 04 червня 2018Світ
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Поліцейський в соборі стріляв / скрін із відео bbc.com
Озброєні правоохоронці оточили Берлінський собор після того, як усередині будівлі офіцер поліції стріляв у людину.
Про це повідомляє BBC.
Згідно з інформацією, офіцер намагався влучити по ногах.
"У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції.
Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.
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