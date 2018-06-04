У соборі Берліна поліцейський стріляв по ногах людей

Озброєні правоохоронці оточили Берлінський собор після того, як усередині будівлі офіцер поліції стріляв у людину. Про це повідомляє BBC. Згідно з інформацією, офіцер намагався влучити по ногах. "У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції. Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.

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