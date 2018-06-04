У соборі Берліна поліцейський стріляв по ногах людей

12:13, 04 червня 2018
Світ
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Поліцейський в соборі стріляв / скрін із відео bbc.com

Про це повідомляє BBC.

Згідно з інформацією, офіцер намагався влучити по ногах.

"У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції.

Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.

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