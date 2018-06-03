У Баварії набуло чинності розпорядження про обов'язкове розміщення розп'ять в органах влади

11:39, 03 червня 2018
Світ
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Згідно з розпорядженням прем'єр-міністра федеральної землі Маркуса Зьодера (ХСС) хрест повинен розташовуватися в будинках органів влади при вході.

За задумом влади, це має підкреслити християнські корені Баварії. Критики такого рішення бачать в ньому спробу завоювати голоси виборців, які ще сумніваються в рік виборів.

Нова постанова не поширюється на будівлі федеральних органів влади в Баварії, університети, театри і музеї.

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