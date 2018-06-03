Папа Римський має намір поглибити діалог з РПЦ і не втручатися у внутрішні справи

Папа Римський Франциск готовий до діалогу з Руською Православною Церквою і патріархом Московським і всієї Русі Кирилом.

Таку заяву понтифік зробив на зустрічі з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополитом Волоколамським Іларіоном та іншими представниками РПЦ, що пройшла у Ватикані 30 травня, повідомляє DW.

Папа Римський висловив намір слідувати по "шляху єдності", який, за його словами, є єдино вірним вибором, в той час як "шлях розбіжностей призводить до війни і руйнування". Екуменічний рух - це дорога до всехристианскої єдності, зазначив папа Франциск, закликавши представників РПЦ йти по цьому шляху, підносячи молитви про діалог.

Понтифік нагадав про свою історичну зустріч з Патріархом Кирилом, яка відбулася 12 лютого 2016 року на Кубі. Ці переговори "призвели до дуже гарних результатів", а у патріарху він побачив свого брата, зазначив Папа Франциск. На закінчення Папа Римський підкреслив, що католицька церква поважає РПЦ і не має наміру втручатися в її внутрішні справи.