У Франції заборонять прояви релігійності в навчальних закладах

Міністерство освіти Франції видало новий циркуляр, що забороняє слідування релігійним правилам у школах.

Мова йде про заборону будь-яких проявів релігійності в навчальних закладах з метою збереження їх світського характеру, повідомляє проект "Єврейські новини".

Згідно з новим документом Міністерства освіти, учням забороняється носити будь-які релігійні атрибути: кіпи, хрести, арабські хустки й навіть довгі спідниці. Тепер арабським хлопчикам не будуть давати звільнення від занять фізкультури під час місяця Рамадан, а відвідування музейних експозицій з оголеною натурою в рамках уроків мистецтва буде обов'язковим для всіх учнів.

Також у французьких школах заборонять як індивідуальні, так і групові молитви, а за відмову потиснути руку вчителю, або будь-якій іншій жінці, буде виключення зі школи.

Громадяни Франції поставилися до нових правил з суперечливими почуттями.