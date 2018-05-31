У Грузії церкві Х століття присвоїли статус нерухомої пам'ятки культурної спадщини

Церкві X століття у селищі Ханд Ахалкалакського муніципалітету (Південна Грузія) присвоєно статус нерухомої пам'ятки культурної спадщини.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на Перший канал Громадського мовника грузинського телебачення та Національне агентство захисту культурної спадщини.

Церква являє собою споруду зального типу та споруджена з ретельно тесаного каменю.

Над аркою південної стіни зовнішнього входу церкви вибито напис монастирським шрифтом «асомтаврулі» (прописними буквами): «Христе, спаси і збережи». Унікальна деталь внутрішнього оздоблення церкви – найдавніший кам'яний хрест, навколо якого й був зведений цей храм.

«Церква Ханд володіє наступними якостями пам'ятки культурної спадщини: старовина, архітектурна форма і деталі (капітелі, арочні конструкції, дугоподібні вікна, вхід у формі арки, палеографічні зразки (стародавня писемність – ред.) , особливий тип святилища (кам'яний хрест і частини колон)», - йдеться в інформації НАЗКС.