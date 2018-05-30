Кінокомпанію Netflix викрили в антисемітизмі

Знамениту кінокомпанію Netflix звинуватили в антисемітизмі.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на "The Jerusalem Post", герой популярного документального серіалу Time: The Kalief Browder Story, прем'єра якого відбулася в березні минулого року, змінив футболку. Якщо раніше на ній красувався напис «МИР» трьома мовами – англійською, арабською та івритом, то в одній з останніх серій – лише арабською та англійською.

Представники Netflix ситуацію поки ніяк не прокоментували.