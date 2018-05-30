У США великий підприємець запропонував розірвати стосунки Американської архієпископії зі Вселенським патріархатом

Бурхливу реакцію викликав у США виступ великого підприємця грецького походження Ефстатіоса Валіотіса на церемонії присудження йому звання почесного доктора Богословської школи Святого Хреста в Бостоні.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на видання "Етнікос Кірікас".

Валіотіс запропонував Американській архієпископії розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом, в юрисдикції якого вона знаходиться, і стати автокефальною або перевести Вселенський патріархат в Америку.

Архиєпископія, що об'єднує грецькі парафії в США, засудила висловлювання як антицерковні й антиправославні, кілька митрополитів назвали помилкою присудження бізнесменові звання почесного доктора богослов'я.

Провокаційні заяви були зроблені 19 травня на церемонії випуску учнів Грецького коледжу та Богословської школи.

"Почесний доктор" після вручення йому диплома дав образливі характеристики кільком митрополитам і заявив, що "необхідно, щоб наша церква (в Америці) стала автокефальною або щоб Патріархат переїхав в Америку".

"Не можемо ми управлятися невеликою групою людей, які перебувають в Туреччині, не мають пастви та цілі, без роботи та з іншим порядком. Що буде у разі греко-турецького конфлікту, хто допоможе нашій церкві?", - сказав він.

За його словами, в Америці Вселенський патріархат зможе "безперешкодно виконувати свою роботу та свою екуменічну місію".

ЗМІ відзначають, що Валіотіс є великим акціонером Alma Bank. Американська архиєпископія сподівається отримати кредит у розмірі 7,5-10 мільйонів доларів для рефінансування боргу під гарантії своїх офісів у старому манхеттенському особняку.

Архієпископ Димитрій сказав виданню "Етнікос Кирикас", що Валіотіс "завжди вражає", а на питання, чи згоден він зі сказаним, відповів, що "це інша тема".

Однак Американська архиєпископія незабаром відмежувалася від цих висловлювань. "Думки, висловлені ораторами та почесними гостями під час церемонії випуску, є лише їхньою особистою думкою та не відображають погляди та ставлення архієпископа Америки Димитрія, Святійшого синоду, Богословської школи Святого Хреста й Архієпископії", - йдеться в заяві.

"Ми рішуче заявляємо, що Грецька архієпископія Америки, яка як канонічна єпархія належить органічно й нерозривно до Константинопольського Патріархату, шанує, поважає і любить Вселенську Патріархію і Святійшого Вселенського Патріарха Варфоломія", - йдеться в заяві.

Митрополит Чиказький Натанаїл в письмовій заяві назвав помилкою присудження звання почесного доктора православного богослов'я підприємцю "з антицерковними й антиправославними позиціями", а його висловлювання охарактеризував як неприйнятні.

Відносини між Константинополем і Американською архієпіскопією в останні роки ускладнилися. Зокрема, архієпископ Димитрій порушив порядок обрання митрополита Чиказького і намагався затвердити свого кандидата на цей пост. Синод Константинопольського патріархату не дозволив це зробити, і в результаті отримав кафедру голова відділу з міжправославних, міжрелігійних та екуменічних стосунків православної Архієпископії Америки Нафанаїл.

Причиною конфлікту стала й складна фінансова ситуація в архієпископії.

При цьому Американська архиєпископія прагнула відігравати набагато більшу і самостійну роль у православ'ї, впливаючи на ситуацію в православних церквах Східної Європи. Однак пропозиція перенести центр православ'я в Америку прозвучала вперше.