Названо країни з найвищим рівнем релігійності - дослідження (рос.)

Опубликованный в конце 2017 г. социологический доклад исследовательского центра Pew Research Center показал, что православные грузины и румыны сохраняют самый высокий уровень религиозности, а также приверженности традиционным нравственным ценностям среди православных Европы. Об этом сообщает sedmitza.ru.

Согласно официальной статистике, Грузия и Румыния относятся к числу стран с православным большинством, хотя по доле граждан, причисляющих себя к православным христианам, не занимают первых позиций. Так, среди православных стран Восточной и Южной Европы (регион, где и сосредоточены все православные страны византийской восточно-христианской традиции) Грузия находится на третьем (примерно 87 % называют себя православными), а Румыния на пятом месте с долей граждан, идентифицирующих себя в качестве православных, в 84 %. (Опережает Грузию только Молдавия (92 %) и Греция (90 %), а Румынию ещё и Сербия (85 %).

Это подтверждается и другими исследованиями, данные которых были использованы специалистами Pew Research Center для более полной характеристики…

Православные христиане этих двух стран демонстрируют очень сходное отношение, в первую очередь, к вероучительным и обрядовым установлениям Церкви. Так, именно у румын опросы обнаруживают самый высокий среди православных Европы (а значит во всём мире, так как в Европе сосредоточено наибольшее количество людей, ассоциирующих себя с Православием) процент посещаемости богослужений: 21 % ходят в церковь каждое воскресение и праздник. Из опрошенных православных грузин таковых зафиксировано 17 %, что является вторым результатом (чуть побольше у греков). Среди же православных стран, бывших прежде республиками СССР, Грузия лидирует со значительным отрывом от других (в Молдове, следующей за Грузией, только 13% посещают церковь еженедельно).

Повседневная личная молитва является важной составляющей религиозной жизни румын и грузин – соответственно 42 % и 40 % опрошенных православных молятся каждый день. Большую ревность в этом вопросе проявляют, согласно опросам, только православные молдаване – 45 %. Считают религию «очень важной составляющей» своей личной жизни половина опрошенных и в Румынии и в Грузии (по 50%). Больше по этому показателю только в Греции – 59% опрошенных.

По базовым вероучительным вопросам Грузия и Румыния показывают самый высокий уровень сознательности. Из назвавших себя православными полностью уверены в существовании Бога среди грузин – 72%, среди румын – 64%; тогда как не верят в Него только 1% среди грузин (абсолютный рекорд среди православных Европы) и 5 % среди румын (Румыния уступает здесь место, и то незначительно, лишь Греции (4 %) и Молдове (3%). Кстати сказать, сомневающихся среди опрошенных в Грузии и Румынии православных (то есть «верящих в Бога, но не очень твёрдо») оказалось меньше, чем во всех остальных странах востока и юга Европы, – 27 и 31 % соответственно.

Признают существование «небесных обителей», а также ада и реальность чудесных явлений – около 80 % респондентов в Грузии и почти 75 % в Румынии. И это на 8-10 процентных пунктов выше, чем у других православных странах. Одновременно опрошенные грузины и румыны демонстрируют самые низкий процент положительно ответивших на вопрос «Верят ли они в магию и колдовство и реинкарнацию души?»: Грузия – около 25 %, Румыния – около 27%.

Также грузины и румыны занимают первые позиции в списке православных стран постсоветского пространства и бывшего соцлагеря по вопросу об эволюционном развитии жизни на Земле.

22 % респондентов в Грузии, относящих себя к Православию, выразили уверенность в «биологической эволюции, направляемой Высшим разумным существом»; в Румынии также высказались 20 %. Это соответственно первое и второе место в таблице. Каждый третий из опрошенных православных грузин (33 %) убеждён в том, что «люди и другие живые существа не изменялись с самого сотворения»; из румын такую точку зрения разделяет 34 %. Здесь их опережает только Молдова, где за неизменность живых существ и непризнание какой-либо эволюции высказался аж 41 % опрошенных.

Есть, конечно, параметры, по которым грузины и румыны показывают не самый высокий положительный процент, однако они касаются гораздо менее значимых сфер религиозной жизни – держание поста, пожертвования в церковь и т. д.

Точно такое же единодушие православные верующие Грузии и Румынии, какое обнаруживается у них в вопросах вероучения и церковного обряда, проявили и в отношении общественной морали. По многим пунктам, касающимся традиционных моральных ценностей, православные грузины и румыны придерживаются совершенно консервативных позиций, что явно контрастирует с мнением многих православных из других стран Восточной и Южной Европы.

Так, считают нравственно неприемлемым гомосексуальное поведение 91 % опрошенных в Грузии (это первое место в списке). Также считают 82 % опрошенных в Румынии; это далековато до первых позиций в общем списке, но среди стран, которые не входили в качестве республик в состав СССР, Румыния всё же лидирует. В плане негативного отношения к абортам грузины и румыны опять-таки входят в первую тройку (66 и 59 % респондентов соответственно осуждает их). Здесь только молдаване опережают румын с 65 %. Что касается добрачного секса, то порицающих такое поведение больше всего выявилось среди православных Грузии – 75% респондентов. Румыния опять по этой проблеме оказывается на третьем месте с 36 % не одобряющих сексуальных отношений до брака, уступая место опять же Молдове (46%). Почти также обстоит дело с осуждением разводов: Грузия – 30 %, Румыния – 28 %, и только Молдова выбивается решительно вперёд – 41 %, и с отрицательным отношением к противозачаточным средствам. Первая тройка: Грузия и Молдова – по 35%, Румыния – 24 %.

В целом, на основании приведённых данных опроса и статистики исследователи констатируют в грузинском и румынском обществе сохранение консервативного тренда в отношении нравственных ценностей. Это сочетается с сильной приверженностью духовной традиции Православия. При этом в общественном сознании этих стран обнаруживается наличие тесной взаимосвязи между религией и нравственностью.

Предложенный анализ опирается на данные социологических опросов, исследований, полученных Pew Research Center и другими исследовательскими организациями в течение 2011-16 гг., а также на официальную статистику за тот же период.