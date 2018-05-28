Папа Римський і Патріарх Варфоломій закликали міжнародне співтовариство боротися з "менталітетом егоїзму"

Папа Римський Франциск і патріарх Константинопольський Варфоломій закликали міжнародну спільноту до солідарності і збереження миру.

Такий заклик прозвучав на конференції на тему "Нові політики і стилі життя в цифрову епоху", повідомляє агентство ANSA.

Форум пройшов у Ватикані під головуванням держсекретаря (глави уряду Святого престолу) кардинала П'єтро Пароліна, з участю теологів і священиків з різних країн.

Папа Франциск особливо підкреслив важливість турботи про майбутнє молодого покоління. Патріарх Варфоломій зі свого боку вказав на необхідність спільних зусиль християн з порятунку миру на Святій Землі і на Близькому Сході в цілому.

Глава Римсько-Католицької Церкви звернув увагу на зростаючу "глобалізацію байдужості" перед обличчям очевидних викликів, кинутих людству, і перешкод, що стоять перед розвитком численних братів і сестер не тільки в бідних куточках планети, але і посеред розкоші розвинених країн.

Робота форуму, на його думку, є особливо актуальною сьогодні.

"Сучасні труднощі і криза економічної системи мають незаперечний етичний вимір: вони пов'язані з менталітетом егоїзму і виключення, породив фактично культуру покидьків, сліпу по відношенню до гідності найбільш вразливих", - підкреслив Франциск і вказав на зростаючу "глобалізацію байдужості перед обличчям очевидних викликів, кинутих людству, і перешкод, що стоять перед розвитком численних братів і сестер не тільки в бідних куточках планети, але і посеред розкоші розвинених країн".

Перед конференцією відбулася 25-хвилинна особиста зустріч Франциска і Варфоломія в бібліотеці Апостольського палацу.

Найближчим часом можуть з'явитися ще два приводи для зустрічей Франциска і Варфоломія: в Женеві (Швейцарія) 21 червня на ювілеї Всесвітньої Ради церков, і в місті Барі в Італії, де покояться мощі Святителя Миколая, 7 липня на скликається понтифіком екуменічної зустрічі християнських ієрархів Заходу і Сходу.