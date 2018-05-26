Папа Римський зустрівся з Патріархом Варфоломієм

Робочий ранок 26 травня Папа Франциск відкрив зустріччю з Патріархом Константинопольським Варфоломієм, який брав участь у міжнародній конференції фонду «Centesimus annus – Pro Pontifice» на тему «Нові політики і стилі життя в цифрову епоху».

Потім Святіший Отець прийняв на аудієнції організаторів та всіх учасників конференції, подякувавши ватиканському фонду за просування соціальної доктрини Католицької Церкви у сфері економіки та підприємництва, повідомляють "Новини Ватикану".

Його робота особливо актуальна сьогодні: «Сучасні труднощі і криза економічної системи мають незаперечний етичний вимір: вони пов'язані з менталітетом егоїзму і виключення, що породив фактично культуру покидьків, сліпу по відношенню до гідності найбільш вразливих», - підкреслив Папа і відзначив зростаючу «глобалізацію байдужості» перед обличчям очевидних викликів, кинутих людству.

Зупиняючись на темі конференції фонду «Centesimus annus», Папа зазначив значення екуменічного співробітництва і високо оцінив присутність Патріарха Варфоломія. Наприкінці аудієнції Святіший Отець побажав фонду «формувати совість лідерів у сфері політики і суспільно-економічних відносин, використовуючи скарбницю соціального вчення Католицької Церкви.