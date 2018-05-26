У чемпіонаті Європи з футболу між священиками перемогли українці

У п’ятницю, 25 травня, у Мілані на центральному стадіоні «Сан Сіро» відбулися фінальні матчі чемпіонату Європи між священиками.

За 3-4 місце змагалися Італія-Іспанія, де іспанці здобули перемогу 0-1. За 1-2 місце змагалися команди Хорватія-Україна, де перемогу і чемпіонство здобули українці 0-1, повідомляє сайт УГКЦ в Італії.

Гол у ворота Хорватів забив Василь Михнюк із пенальті. Такий чемпіонат Європи між священиками 11 проти 11 проводився вперше.