На Венеціанському бієнале архітектури покажуть 10 каплиць від світових архітекторів різних сповідань

На острові Сан-Джорджіо-Маджоре у Венеції в рамках бієнале архітектури відкрито павільйон Святого Престолу.

Він складається із 10 каплиць і буде доступним для відвідувачів від 26 травня до 15 листопада, повідомляє Vaticannews.

Ватиканський павільйон розміщений у лісі на венеційському острові Сан-Джорджіо-Маджоре та складається з 10 каплиць, що були спроектовані 10 архітекторами з різних кінців світу та різних віросповідань.

Ідея створення саме такого павільйону надихається твором шведського архітектора Ґуннара Асплунда, який на початку минулого століття спорудив на території одного із цвинтарів на околиці Стокгольма дерев’яну каплицю, стиль якої зливався з оточуючою природою.

Таким чином, відвідувач зможе здійснити на території площею приблизно один гектар не лише релігійне паломництво, але також світську й природознавчу мандрівку.

Для спорудження каплиць були використані різні матеріали, але всі вони можуть бути використані повторно, не завдаючи жодної шкоди навколишньому середовищу. Десять архітекторів, які проектували каплиці, отримали також чіткі правила щодо розмірів та розміщення об’єктів, але також виклик, що полягав у тому, щоб помістити ці невеликі сакральні споруди в гармонії з лісом, символом доброзичливої умиротворяючої природи.