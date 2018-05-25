Німецький пастор надів хіджаб на підтримку мусульманок

У соціальних мережах Німеччини фурор звершив пастор Вольфганг Седлмейер, який в знак підтримки мусульман і протесту проти ісламофобії та праворадикалів надів хіджаб поверх своєї традиційної ряси прямо під час проповіді в церкві.

Як пише Islam-today з посиланням на The Daily Mail, таким чином священнослужитель відповів на слова лідера праворадикальної партії Аліс Вейдель, яка нещодавно заявила, що мусульманки у хустках не призведуть Німеччину ні до розвитку, ні до процвітання.

Християнський релігійний діяч, очевидно, з такою заявою не погодився і вирішив продемонструвати свою позицію досить наочним чином.