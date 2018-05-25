Вірменська церква в Туреччині перетвориться в цілодобову бібліотеку

Вірменська церква в Кесарії перетвориться в цілодобову бібліотеку.

Про це повідомляє "Sputnik" з посиланням на повідомлення тюрколога Карена Ованнісяна в Facebook.

"Церква Сурб Маріам, що знаходиться в Кесарії, діяла за своїм реальним призначенням до Першої Світової війни, після цього османська влада перетворила її спочатку в сховище поліції, пізніше в мерію", – пише Ованнісян на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в 1961 році будівлю було передано міністерству спорту й молоді, ставши спортивним центром.

Наразі церква передана мерії Кесарії на 25 років і служитиме в якості бібліотеки. Використовувана площа церкви становить 1400 квадратних метрів.

У ній ще збереглися необхідні для хрещення жезл і вівтар.

Церква була побудована на особисті кошти Карапета Зардаряна в 1800-х роках.