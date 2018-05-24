У вівторок, 22 травня, відбувся похорон 17 католиків, вбитих під час Літургії в Макурді.

Цими днями у всій Нігерії християни вийшли на вулиці, щоб протестувати проти цих злочинів, повідомляє "Католицький оглядач".

У 54 містах Нігерії відбулись демонстрації проти вбивства християн у цій країні. Приводом для демонстрацій був похорон двох священиків і сімнадцятьох вірних, вбитих минулого місяця під час Літургії в єпархії Макурді. У похороні брали участь кільканадцять єпископів та кардинал Джон Онайєкан, а також віце-президент країни Ємі Осінбайо.

За словами кардинала, у Нігерії ще не було такого зрушення, і він сподівається, що це стимулюватиме владу гарантувати християнам більшу безпеку.

«Сподіваюсь, що те, що відбувалось не лише на похороні, але й у всіх єпархіях Нігерії, виведе на світло проблему безпеки християн у нашій країні, оскільки впродовж останніх трьох-чотирьох років кількість вбивств зростає. Тепер до вбивств доходить мало не кожного дня. Так більше не може тривати. Щось повинно змінитись», - розповів він.

Своїм вірним кардинал також наголошує, щоб зберігали спокій і не відповідали насильством на насильство.