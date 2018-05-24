Стародавнє місто з руїнами акрополя і монастиря продають за 8 млн. доларів

У Туреччині на продаж виставили древнє місто Баргилія, яке існувало близько 2,5 тисяч років тому.

Розташоване у 30 кілометрах від Бодрума, воно продається за 8 мільйонів доларів, повідомляє Islam-today.

На території міста збереглися руїни акрополя, амфітеатру, терму і покинутого монастиря.

Варто відзначити, що в "приватних руках" античне місто знаходиться з 1927 року. За цей час воно неодноразово піддавалося набігам «чорних археологів», які, приміром, викрали древню мозаїку.

При цьому, Баргилія знаходиться у списку археологічних пам'яток першого класу. Це означає, що будь-яке будівництво на території міста заборонено.