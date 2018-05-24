Стародавнє місто з руїнами акрополя і монастиря продають за 8 млн. доларів
20:19, 24 травня 2018Світ
2358 0
Зберігся амфітеатр Баргилії / islam-today.ru
У Туреччині на продаж виставили древнє місто Баргилія, яке існувало близько 2,5 тисяч років тому.
Розташоване у 30 кілометрах від Бодрума, воно продається за 8 мільйонів доларів, повідомляє Islam-today.
На території міста збереглися руїни акрополя, амфітеатру, терму і покинутого монастиря.
Варто відзначити, що в "приватних руках" античне місто знаходиться з 1927 року. За цей час воно неодноразово піддавалося набігам «чорних археологів», які, приміром, викрали древню мозаїку.
При цьому, Баргилія знаходиться у списку археологічних пам'яток першого класу. Це означає, що будь-яке будівництво на території міста заборонено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter