У Баварії набув чинності дозвіл на установку розп'ять на вході в усі держустанови

Внутрішньоцерковні суперечки в Баварії та суперечності з державними структурами вирішені: дозвіл на встановлення розп'ять було оголошено в баварському законодавчому віснику адміністративних актів.

Уряд Баварії оголосив, що від початку літа на вході в усі державні установи регіону будуть встановлені хрести, що стане вираженням баварських історичних і культурних традицій, повідомляє "Седмиця".

Дозвіл на установку розп'ять, однак, не містить ніякої конкретної інформації про вигляд, величину та кількість хрестів, які вже з 1 червня будуть встановлені в службових будівлях Баварії.

В параграфі 28 загальних регламентів для установ вільної держави Баварія говориться лише, що на вході кожної службової будівлі, як символ історичної та культурної єдності Баварії, слід встановити хрест.

За інформацією баварського міністерства внутрішніх справ у державі налічується понад 1100 державних службових інстанцій. Регулюючий акт виходить від прем'єр-міністра Маркуса Седера.

У самих церковних колах рішення було піддане критиці як занадто радикальне.

Баварія з кінця 1960-х років беззмінно управляється Християнсько-соціальним союзом і вплив Церкви тут дуже великий.