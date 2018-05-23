У Грузії на території монастирського комплексу Давид Гареджі вандали пошкодили старовинні фрески

На території монастирського комплексу Давид Гареджі, в головній церкві пустелі та трапезній пошкодили унікальні фрески.

Головна церква пустелі датується IX-XI століттями, повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на Перший канал. Написи зроблені на фресках уламками вапна тамаркерами.

«Це не перший випадок, коли туристи роблять написи на пам'ять на стінах з фресками, однак церква безсила в таких випадках. Ніколи не було прецеденту покарання винних у вчиненні фактів вандалізму, бо пошкодження ми виявляємо пізніше», – заявляє гід.

Керівники туристичних груп вважають, що на пам'ятнику історичної культурної спадщини має бути застережний напис, що подібні дії караються законом. Національное агентство охорони культурної спадщини Грузії оцінило те, що трапилося як вандалізм і звернулося до відповідних відомств.

В агентстві заявляють, що пошкоджені фрески оглянули представники служби нагляду. Згідно з їх звітом, пошкодження на фресках – менш тяжкого ступеня.

Представники служби нагляду агентства відзначили, що відновити фрески можна.

В агентстві заявляють, що в минулому році середньовічний монастирський комплекс Давид Гареджі увійшов до фінального списку пам'яток Europa Nostra («Європа Ностра»), що знаходяться під загрозою. Це означає, що з цього року організація буде займатися мобілізацією фінансів від донорських організацій для реабілітації монастирського комплексу.