Вірянина, який загинув від рук терористів у Грозному, поховають на території церкви

21:24, 21 травня 2018
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Вірянина, який загинув від рук терористів у Грозному, поховають на території церкви / foma.ru

Про це розповів настоятель парафії ієрей Сергій Абазов, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Брат Артемій буде похований на території церкви, так само як загиблі під час нападу на храм у Кизлярі парафіяни. Він загинув під час служби, на вулиці опинився випадково, можливо, вийшов попити води. Він постраждав за віру", - сказав отець Сергій.

Як вважає священик, тікаючи від злочинців, чоловік відволік їхню увагу, що дозволило врятувати життя іншим віруючим, які встигли закрити храм зсередини.

Раніше архієпископ Махачкалінський і Грозненський Варлаам повідомив, що чоловік приїхав з Узбекистану в пошуках родичів у Чечні. Рідних він не знайшов, тому організацією похорону займеться Церква.

Нагадаємо, що в суботу 19 травня було скоєно збройний напад терористів на храм Архангела Михаїла в столиці Чечні Грозному.

У результаті нападу загинув один чоловік і двоє поліцейських, були поранені ще один чоловік і двоє співробітників правоохоронних органів.

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