Вірянина, який загинув від рук терористів у Грозному, поховають на території церкви

Прихожанина Артемія, який загинув при нападі терористів на храм Архангела Михаїла у Грозному, поховають на храмовій території.

Про це розповів настоятель парафії ієрей Сергій Абазов, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Брат Артемій буде похований на території церкви, так само як загиблі під час нападу на храм у Кизлярі парафіяни. Він загинув під час служби, на вулиці опинився випадково, можливо, вийшов попити води. Він постраждав за віру", - сказав отець Сергій.

Як вважає священик, тікаючи від злочинців, чоловік відволік їхню увагу, що дозволило врятувати життя іншим віруючим, які встигли закрити храм зсередини.

Раніше архієпископ Махачкалінський і Грозненський Варлаам повідомив, що чоловік приїхав з Узбекистану в пошуках родичів у Чечні. Рідних він не знайшов, тому організацією похорону займеться Церква.

Нагадаємо, що в суботу 19 травня було скоєно збройний напад терористів на храм Архангела Михаїла в столиці Чечні Грозному.

У результаті нападу загинув один чоловік і двоє поліцейських, були поранені ще один чоловік і двоє співробітників правоохоронних органів.