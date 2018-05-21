У Бельгії зі складу вкрали церковний дзвін вагою понад 700 кг

Церковний дзвін вагою понад 700 кілограмів був викрадений у населеному пункті Лоб в бельгійській Валонії.

Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на телерадіокомпанію RTL, дзвін зник з приміщення комунального складу, куди він був доставлений після пожежі в церкві Святої Женев'єви в травні 2016 року, на дзвіниці якої він був встановлений.

У міській поліції повідомили, що за фактом крадіжки, яка була ретельно спланована, проводиться розслідування, і дзвін, ймовірно, викрали "мисливці" за кольоровими металами.