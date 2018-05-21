У Бельгії зі складу вкрали церковний дзвін вагою понад 700 кг
16:45, 21 травня 2018Світ
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У Бельгії зі складу вкрали церковний дзвін / ілюстративне фото, rtl.de
Церковний дзвін вагою понад 700 кілограмів був викрадений у населеному пункті Лоб в бельгійській Валонії.
Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на телерадіокомпанію RTL, дзвін зник з приміщення комунального складу, куди він був доставлений після пожежі в церкві Святої Женев'єви в травні 2016 року, на дзвіниці якої він був встановлений.
У міській поліції повідомили, що за фактом крадіжки, яка була ретельно спланована, проводиться розслідування, і дзвін, ймовірно, викрали "мисливці" за кольоровими металами.
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